Brouwtoren 4.0: Nijmeegse brouwerij ziet veel kansen om verder te groeien en te ontwikkelen

Boosheid over het ‘aso-ge­drag’ van motorrij­ders: ‘Snoei- en snoeihard aanpakken’

Bewoners van de Groenlanden in de Ooijpolder kregen het zaterdag aan de stok met vier racende motorrijders. Ze reden te hard én maakten te veel lawaai. Het gedrag van motorrijders zorgde voor honderden reacties. Zijn het asociale motorrijders of is hun gedrag te verantwoorden? Dit vinden jullie.