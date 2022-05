Bruls in top drie langstzittende Nijmeegse burgemeesters: deze machthebbers gingen hem voor

Blijven of niet? Bruls broedt er na ‘tien jaar Nijmegen’ nog op: ‘Kan ik de energie en frisheid houden?’

NIJMEGEN - Zaterdag jubileert Hubert Bruls. Hij is dan precies tien jaar burgemeester van Nijmegen. Daarmee komt hij met stip binnen in de top 3 van langstzittende Nijmeegse machthebbers. Bruls (56) heeft het ‘fantastisch naar zijn zin’, zegt hij. Tóch twijfelt hij over een langer verblijf.

