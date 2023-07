Film kijken in de buitenlucht: deze zomer nóg een buitenbios in Nijmegen

Newton (64) uit Portugal kan niet uitrusten als z’n Vierdaagse erop zit: ‘Vanavond al terug vliegen’

Tijd om even uit te rusten heeft Newton Machado (64) niet. Als de intocht voorbij is, moet hij snel zijn koffer pakken en naar de luchthaven om weer terug te vliegen naar zijn thuisland Portugal. ,,Jammer. Ik had graag nog meer tijd gehad, om ook even Museum Het Valkhof te bezoeken.”