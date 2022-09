‘Buitenlandse taferelen, heroïsch’; lopers bij eerste Zevenheuvelentrail tot knieën in water en modder

Het was op sommige plekken glibberen en glijden, erkent Leonoor Cherry (43) uit Dodewaard zaterdag na 21 kilometer ploeteren door het glooiende boslandschap bij Nijmegen. Ze had beter haar speciale off road-schoenen aan kunnen trekken, bedenkt ze na de finish in Park Brakkenstein. Maar of die vele regenval onderweg vervelend was? ,,Nee joh. Ik voelde me weer helemaal kind. Lekker buitenspelen en stampen in de plassen.”