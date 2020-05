Buren van ontplofte woning Nijmegen kunnen niet naar huis

Inmiddels zijn 30 woningen ontruimd, voor de bewoners van die huizen wordt dus onderdak gezocht. Het gaat om vier woonblokken rond de ontplofte woning. Er komt politiebewaking in de wijk om te zorgen dat de verlaten woningen veilig zijn. Bij het geëxplodeerde huis, of wat daar nog van over is, worden de losse onderdelen verwijderd met een kraan.



Ook wordt vanavond en vannacht doorgewerkt om overal ramen te repareren en dakpannen terug te leggen. Daarvoor is zo’n honderd man gemobiliseerd. De komende tijd komt er een nadere woninginspectie. Een eerste scan is al gedaan.