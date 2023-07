Buren zijn boos: ‘Te dichtbij’ en ‘inbreuk op privacy’, maar bouw van groot complex in Nijmegen mag tóch doorgaan

Dronken Groesbeker stapt na ruzie met vriendin in de auto en botst op tegenlig­ger: ‘Veel mazzel gehad’

Hij had een halve fles wodka en een halve liter bier gedronken bij zijn vriendin. Ze kregen ruzie en zij maakte het uit. Vervolgens stapte hij ‘met zijn kwaaie kop’ in de auto en reed met hoge snelheid weg. Om enkele minuten later uit de bocht te vliegen en frontaal tegen een bestelauto te botsen in Groesbeek. Buurtbewoners voorkwamen dat hij er rennend vandoor ging.