Busreizigers opgelet: sommige busritten in Nijmegen vervallen vrijdag door staking buschauffeurs

NIJMEGEN - Busreizigers in Nijmegen en omgeving die vrijdag met de bus willen, krijgen het advies de OV-app 9292 te checken. Of de bussen rijden hangt af van de buschauffeurs uit Nijmegen, Gennep of Bemmel die lid zijn van vakbond FNV.

Bij het busstation van de stad staan mensen te wachten om in te stappen in de bus. Het is stadsvervoer in een stadsbus van vervoerder Breng die ook regionaal vervoer verzorgt .

Dat niet alle buschauffeurs staken, wil niet zeggen dat reizigers in Nijmegen, Gennep en Bemmel geen last kunnen krijgen van de actie van Vakbond FNV.

‘Hinder niet in te schatten’

,,Het is alleen niet in te schatten hoeveel hinder reizigers zullen ondervinden van de staking van buschauffeurs. We hebben stakingen achter de rug waarbij 60 procent van de dienstregeling op tijd reed, maar elke keer is het aantal buschauffeurs dat het werk neerlegt weer anders”, zegt een woordvoerder van vervoersmaatschappij Connexxion.

Het advies van de vervoersmaatschappij aan reizigers is om vooral openbaar vervoersapp of - website 9292 in de gaten houden. Op het laatste moment kunnen busritten uit het dienstrooster geschrapt worden. Die mutaties zal het Connexxion meteen doorgeven aan site en app, zodat reizigers direct op de hoogte zijn.

Alleen FNV-leden kunnen staken

Alleen chauffeurs die zijn aangesloten bij de FNV kunnen vrijdag besluiten om te gaan staken. De reeks stakingen van FNV-leden is in mei begonnen nadat de cao-onderhandelingen met die vakbond stukliepen. Vakbond CNV zette wel een handtekening onder de overeenkomst. ,,Wij vinden het loonbod te laag. Helemaal als je kijkt naar de huidige hoge inflatie. Bovendien zal de werkdruk voor de chauffeurs toenemen”, zegt Peter Geerken van vakbond FNV.

Dat de staking nu op vrijdag is in plaats van in het weekend is volgens Geerken een gevolg van de druk die de bond willen opvoeren richting de directies van de vervoersmaatschappijen.

,,Je begint niet meteen met het zwaarste middel. De druk zal na de vakantie verder opgevoerd worden. Zo werkt dat, kijk maar naar de boeren”, aldus Geerken.