Busvervoer ligt vanaf morgen drie dagen plat: ‘Klaar met het openbaar vervoer, ik pak weer lekker de auto’

updateNIJMEGEN - Het busvervoer in veel regio’s ligt vanaf woensdag tot en met vrijdag grotendeels plat. Buschauffeurs staken onder meer voor een betere cao. Het is nog moeilijk te zeggen wat het effect van de stakingen is. Reizigers balen: ‘Ik ben afgehaakt’.

Persvoorlichter van de FNV Casper Schrijver laat weten dat het lastig te voorspellen is hoeveel chauffeurs er gaan staken: ,,We weten vaak pas op de dag zelf hoe groot de staking is. Wel is de verwachting dat er meer mensen zullen staken dan bij de vorige staking.” Vorige keer staakte zo’n 70 procent van de chauffeurs en bleef zo’n 30 procent doorrijden.

Moeilijk in te schatten

Woordvoerder Angelique Jansen van busmaatschappij Breng vindt het ook moeilijk te zeggen hoeveel chauffeurs daadwerkelijk het werk neerleggen. Breng is actief in Arnhem en Nijmegen. ,,Het heeft ongetwijfeld impact op onze dienstregelingen, maar morgenochtend (woensdag) zien we pas echt welke chauffeurs er wel of niet meedoen aan de staking. We weten het nu echt nog niet.’’

Bij Arriva, die onder meer het busvervoer verzorgt in de Achterhoek en het Maasland, vinden ze het ook moeilijk om in te schatten. ,,Maar we denken dat het ongeveer dezelfde impact heeft als de stakingen van afgelopen zomer’’, laat een woordvoerder weten. ,,Dat zou betekenen dat zo’n 30 tot 50 procent van de bussen niet rijden.’’

Quote Zij verdienen meer dan ze nu krijgen. Alleen jammer dat wij daar de dupe van zijn Micky Hommerson, Gedupeerde busreiziger

Klaar met het OV

Busreiziger Micky Hommerson uit Arnhem hoopte woensdag naar het Radboudumc te kunnen, maar ziet dat nu somber in: ,,Ik sta volledig achter de staking, maar het is natuurlijk wel heel vervelend. Dit is al de tweede keer dat ik mijn afspraak bij de Radboud moet afzeggen. Ik snap vanuit het oogpunt van de buschauffeurs heel goed dat zij staken. Zij verdienen meer dan ze nu krijgen. Alleen jammer dat wij daar de dupe van zijn.”

Quote Ik ben klaar met de bus en het openbaar vervoer en pak lekker weer de auto. Met de auto kom je tenminste echt van deur tot deur Marjolijn Dehue

Voor Marjolijn Dehue uit Nijmegen zijn de stakingen de druppel. Ze woont in nieuwbouwwijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord en wilde vaker met de bus naar haar werk, maar ziet dat niet meer zitten. ,,Met de auto ben ik in 10 minuten op kantoor. Met de bus doe ik daar ruim 30 minuten over, maar dan krijg ik er ook een gezond wandelingetje bij. Inmiddels ben ik, na een paar pogingen, afgehaakt. Bussen zijn vaak te laat of vallen helemaal weg, door omleidingen en nu dus ook weer een staking. Ik ben klaar met de bus en het openbaar vervoer en pak lekker weer de auto. Met de auto kom je tenminste echt van deur tot deur.’’

Plan je reis goed

Breng en Arriva adviseren vooral de busreis van tevoren goed te plannen. ,,Bijvoorbeeld door 9292.nl te raadplegen. Kijk daar kort van tevoren op of de bus wel rijdt. Wij proberen de informatie zo goed als het gaat up-to-date te houden.’’ Breng probeert op de dag zelf de schade zo beperkt mogelijk te houden door chauffeurs die wél rijden over trajecten te verdelen.

Chauffeurs komen woensdag, donderdag en vrijdag op verschillende locaties bij elkaar om aandacht te vragen voor een betere cao. Dit gebeurt onder meer in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Buschauffeurs willen meer loon en willen dat de werkdruk omlaag gaat. Breng heeft respect voor de staking van het personeel. ,,We hopen dat de staking ordentelijk verloopt en dat er met respect voor elkaar gediscussieerd wordt.’’

Door het hele land leggen buschauffeurs hun werk neer. Naar verwachting doen bij alle busbedrijven chauffeurs mee aan de staking.

Loop jij door deze stakingen tegen problemen aan? Of weet je al hoe je dat op gaat lossen? Laat het ons dan weten! Mail je ervaringen naar online@gelderlander.nl.