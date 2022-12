Buurt in Nijmegen boos, auto's moeten straks via veel drukke straat hun wijk in komen: ‘Dit is vals’

Door bouwexplo­sie wordt Nijmegen-Noord drukker en drukker: kraakt Lent in zijn voegen?

NIJMEGEN - De Waalsprong, het nieuwe stadsdeels van Nijmegen aan de noordzijde van de Waal, groeit razendsnel. Vooral in Lent ging het de laatste tien jaar hard. Dat betekent druk op de voorzieningen en drukte op straat. Kraakt het stadsdeel in zijn voegen of zijn het groeistuipen? Tussen nu en 2030 komen er nog zo’n tienduizend inwoners bij.

11 december