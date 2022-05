Buurt vreest voor verloedering gesloten drugspand in Hees: ‘Het is de puist van de straat’

Hees geschokt over drugslab in wijk: ‘Vannacht niet van geslapen, dit is zo heftig!’

NIJMEGEN - Midden in de idyllische woonwijk Hees in Nijmegen blijkt een drugspand te staan. Omwonenden zijn verbaasd, maar een paar buren wisten dat het niet pluis was. ,,We waren op onze hoede.”

24 oktober