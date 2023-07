Buurt wil drukke Graafseweg verleggen bij plannen rond woningbouw in industriegebied Winkelsteeg

Profs laten amateurs steeds vaker links liggen, maar vrienden NEC en DIO’30 bouwen juist aan een traditie

Gelouterde profs uit de Eredivisie die in de hamburgerlucht de strijd aanbinden met de lokale trots. Voor de voetballiefhebber was het bij DIO’30 tegen NEC genieten geblazen. En dat is best uniek, in een tijd waarin het pezen in de provincie een stille dood lijkt te sterven.