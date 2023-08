Buurt ziet verdachte man (57) na dood kunstenaar Rob gewoon door wijk lopen, politie arresteert hem even later

Onderdak

De verdachte is volgens meerdere bronnen de man die Rob vlak voor zijn dood in zijn huis aan de Dr. Jan Berendsstraat binnen gehaald had. Hij gaf hem daar onderdak. De man leidde daarvóór een zwervend bestaan en is bekend bij de hulpverlening. Zo verbleef hij een tijdje in een zorghuis in Nijmegen. Na een conflict moest hij daar weg. Dat conflict had volgens de zorgverleners te maken met zijn verslaving aan alcohol.