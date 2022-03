Cafetaria doet frietje oorlog in de ban: ‘Kan niet meer in deze tijd’

Ook in Nijmegen rust rond Gelderse derby, volgende keer dus weer met uitpubliek? ‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer’

ARNHEM/NIJMEGEN - De gevreesde ongeregeldheden rond de Gelderse derby in Arnhem bleven zondag uit. En ook in Nijmegen hebben supporters zich koest gehouden, zo blijkt nu. Maar of Vitesse en NEC de volgende keer weer mét uitsupporters tegen elkaar kunnen voetballen, is allerminst zeker.

28 februari