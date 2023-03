Cafetaria Dwars voorlopig niet open na brand, buurt leeft mee met eigenaren: ‘Heel triest voor ze’

Jaap van der Veen stofte Museum Tweestro­men­land af, Roland Gieles poetst de glans erop

Hij was het duizenddingendoekje van Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen: Jaap van der Veen (70). Een professionele achtergrond in de museumwereld maakte dat hij tentoonstellingsmaker, fondsenwerver, netwerker en vraagbaak ineen was. Nu is het tijd om te vertrekken, vindt hij zelf.