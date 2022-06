Camp Queer in Hubert: voor wie niet in een hokje past

Vakantie begint: chaos op luchthaven Düsseldorf, al 1000 passagiers gestrand

DÜSSELDORF - De vakanties in Duitse Deelstaat Nordrhein-Westfalen - daarin ligt ook de regio Kleef - zijn begonnen; prompt is de chaos compleet op de luchthaven Düsseldorf waar deze zaterdagochtend al duizend passagiers gestrand zijn. Ook op de luchthavens van Bonn en Keulen zij er grote problemen, zo melden de Duitse media. De luchthaven in Düsseldorf is ook bij Nederlanders populair.

25 juni