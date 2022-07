Canadese militairen herdenken hun gesneuvelde landgenoten op begraafplaats Groesbeek

update Borden en signalen zijn niet te missen: toch staat er weer een aanhanger klem onder De Over­steek-brug

Al vanaf een afstand zijn de waarschuwingen te lezen. Is je wagen niet te hoog voor de tunnel die je nadert? Kijk uit en pas op! Roodwitte banden markeren de randen van het tunnelplafond. Niet te missen dus. Toch staat er eind van de vrijdagmiddag weer een aanhanger vast in de tunnel onder stadsbrug De Oversteek in Nijmegen.

15 juli