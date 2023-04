Cargoroo breidt uit in binnen- en buitenland; aantal deelbakfietsen moet meer dan verdubbelen

Onderzoek naar asfaltfa­briek Nijmegen klaar: zijn mensen goed beschermd tegen schadelij­ke stoffen?

Zijn omwonenden goed genoeg beschermd tegen de jarenlange uitstoot van de asfaltfabriek APN in Nijmegen of had de overheid meer moeten doen voor hun gezondheid? Naar deze vraag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan. Donderdagochtend verschijnt het eindrapport.