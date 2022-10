Carola (60) raakt woorden kwijt door dementie, nu klinkt Nederlands soms als Japans: ‘Ik weet niet waarover jullie het hebben’

De ener­gieslur­pen­de heater gaat vaker uit op Nijmeegse terrassen, stoelkus­sens zijn booming

NIJMEGEN - Energieslurpende terrasverwarmers zijn uit, milieuvriendelijke warmtekussens juist in. Door de sterk gestegen prijzen voor energie doen Nijmeegse horecaondernemers de terrasheater vaker in de ban. Helemáál stoppen is een stap te ver. ,,Zo’n verwarmer trekt ook gasten.”

7:56