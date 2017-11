Charge en arrestatie bij grimmige Pegida-demonstratie Nijmegen

Terwijl rechtse Pegida-woordvoerders vanaf een spreekgestoelte op een aanhangwagen toespraken hielden, klonken er vanaf met name de nabije Lange Hezelstraat gefluit, geroep en getoeter. Een tiental Pegida-aanhangers had zich pal voor de linkse demonstranten opgesteld en riep af en toe iets uitdagends, in reactie op de spreekkoren.



Na een kwartier besloot de politie beide groepen iets verder uit elkaar te drijven. De linkse demonstranten werden daarom terug in de winkelstraat gedrongen, terwijl politiemensen te paard de rechtse demonstranten wat meer richting Ivensplein dirigeerden. Op dat moment werd een paars rookbommetje gegooid vanaf de linkse kant, even later werd een gearresteerde demonstrant in een ME-bus gezet.