Christa en Nico zijn kwaad: hun woning is straks omgeven door parkeerplaatsen en voetbalvelden

Das en Boom nu al in actie tegen verhuizing van Juliana ’31

Vereniging Das en Boom in Beek is fel gekant tegen de verhuizing van voetbalvereniging Juliana ’31 naar de Hatertseweg aan de noordkant van Malden. Volgens de natuurclub tast het gedroomde sportpark een groot gebied aan dat van belang is voor veel dieren, waaronder zeker vier dassenfamilies.

13 juli