‘Cillessen wordt keeper van Oranje’ • ‘Roelofsen moet zich sterk maken voor Benschop’ • ‘Triest als hij Vitesse blijft dwarsbomen’

GelreDome-onderhande­lin­gen lopen, maar Vitesse zet rechtszaak door

Huisbaas Nedstede van zakenman Michael van de Kuit heeft gevraagd om uitstel van de bodemprocedure over het gebruik van stadion GelreDome in Arnhem. Maar Vitesse wil de rechtszaak voortzetten, ook al vindt er overleg plaats over een nieuwe huurcontract.