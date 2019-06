Civitas Christiana: Anti-homo, anti-abortus en anti-revolutie

Kap van 95 bomen op Annastraat; 55 terug

22 juni NIJMEGEN - Aan de St. Annastraat in Nijmegen worden zo'n 95 bomen gekapt. Daar komen 55 nieuwe bomen voor terug. Dat is het plan van de gemeente Nijmegen. Niet iedereen in de straat is er blij mee. ‘De St. Annastraat is de komende jaren nagenoeg kaal’, is de vrees.