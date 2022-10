Collecte voor bloemenkrans na brand, waarbij William (58) overleed

Woonde alleen

Hendriks woonde alleen, het was zijn ouderlijk huis. Na de dood van zijn vader afgelopen voorjaar is hij er blijven wonen. Volgens collega’s en buren was hij een einzelgänger, maar wel vriendelijk, slim en betrokken. Zo zette hij zich als jurist in voor vluchtelingen en verrichtte hij vrijwilligerswerk bij de Nijmeegse ijshockeyclub Devils.

,,Je denkt er de hele dag aan, die arme knul”, zegt Rieny Muis. De buren zijn plannen aan het maken om bloemen te kopen. ,,Meestal halen we met een collecte in de straat geld op voor een mooie bloemenkrans wanneer er iemand komt te overlijden.”

Overnachten in hotel

Het gezin dat naast Hendriks woonde, heeft door rookschade in een hotel moeten overnachten. ,,We weten nog niet hoe lang het gaat duren voordat zij terug in hun woning kunnen. We doen ons uiterste best het zo snel mogelijk op te lossen”, zegt een woordvoerder van corporatie Woonwaarts.