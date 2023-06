Conflict in Nijmegen, bedrijven willen bouw 2700 woningen tegenhouden: ‘Dit gaat niet samen’

Een garagebox in Nijmegen als basis voor plofkra­kers: professio­ne­le Randstede­lin­gen huren graag in de grens­streek

Een garagebox onder een flat in de Nijmeegse wijk Malvert blijkt nu een uitvalsbasis te zijn voor plofkrakers, althans, dat sterke vermoeden is er. Maar hoe gaan plofkrakers eigenlijk te werk, en wat doen ze in zo’n garage?