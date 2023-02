Corona stuwde carnaval ondergronds uit angst voor boetes; nu mogen we weer volle bak feesten: ein-de-lijk!

Aantal inschrij­vin­gen gehalveerd: wordt dit de laatste optocht van Overasselt?

De belangstelling voor deelname aan de carnavalsoptocht in Overasselt is dit jaar meer dan gehalveerd. Organisator Luilekkerland bekijkt de komende maanden of het nog wel zin heeft het evenement op poten te zetten. In andere dorpen in het Rijk van Nijmegen is het beeld rond de feeststoeten wisselend.