Coronapiek tijdens de Vierdaagse: hoe spannend wordt het? Kijk vanaf vijf uur mee met onze talkshow ‘Stadsgesprekken’

NIJMEGEN - Hoe spannend wordt het tijdens de Vierdaagse, nu er een piek van coronabesmettingen is voorspeld voor de derde week van juli? Dat is een van de vragen die worden gesteld aan marsleider Henny Sackers en feestdirecteur Joris Bouwmeister tijdens de talkshow Stadsgesprekken in LUX.

,,Corona was misschien uit het nieuws, maar wij waren ons er voortdurend van bewust dat het virus niet weg was”, zegt marsleider Sackers als schot voor de boeg. ,,Wij krijgen elke twee weken een update en houden het in de gaten. Deelnemers en toeschouwers hebben hun eigen verantwoordelijkheden, die bepalen zelf of ze iemand een hand geven of omhelzen. Mochten de nieuwe varianten opduiken, dan liggen er scenario’s klaar: extra handgels, wandelaars halen zelf hun medaille uit de bak.”

,,We volgen de berichtgeving en natuurlijk vinden we het spannend”, zegt ook Bouwmeister, directeur van de Vierdaagsefeesten. ,,Tegelijk is het ook weer niet spannend, omdat we deze week overleg hebben gehad met alle veiligheidsdiensten die bij de Vierdaagse zijn betrokken. Corona was geen punt op de agenda, dus het is nog geen hot issue.”

Twee nieuwe varianten dominant

Het huidige coronagolfje is over zo’n drie weken op zijn hoogtepunt, voorspelde Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Nijmeegse Radboudumc, eerder. De piek wordt veroorzaakt door twee varianten van het omikronvirus: BA4 en BA5, die dominant zijn in Amsterdam en waarschijnlijk snel in de rest van het land.

‘De Vierdaagse vieren; eindelijk!’ is het thema van de talkshow Stadsgesprekken nummer 8, op woensdag 22 juni in debatcentrum LUX. Andere gasten die aanschuiven zijn programmeurs Twan Krebbers van de Matrixx (Waalkade en Hunnerpark) en Natasja van Geel van de Lindenberg (Festival Op ’t Eiland). Fysioloog Maria Hopman, die al jaren onderzoek doet naar de gezondheid en de conditie van Vierdaagselopers, vertelt over wat ze in de komende editie gaat doen. Tafeldame is Claudia van Kesteren, alias Nijmeegse Annie.

Gratis tickets

Voor de talkshow, die van 17.00 tot 18.00 uur duurt, zijn gratis zaaltickets verkrijgbaar op de website van LUX. De show is online te volgen op de website van De Gelderlander en via een speciale link van LUX, waarvoor ook tickets verkrijgbaar zijn. Na afloop is gelegenheid om in het café van LUX na te praten met gasten en presentatoren.

