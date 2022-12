Crisisopvang in Nijmegen toch niet in maart op slot, maar waarschijnlijk tot 1 juli 2023 open

De hoogste bergtoppen en diepste oceanen komen heel dichtbij met virtual reality bij filmthea­ter LUX

NIJMEGEN - Oog in oog staan met een dinosaurus, de majestueuze bergtoppen van de Himalaya of de zeedieren in de diepte van de oceaan. De virtual reality filmtechniek brengt de beleving heel dichtbij. LUX is het eerste filmtheater ter wereld dat VR-films in de vaste programmering heeft.

