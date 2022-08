Cultuursnuiven aan het water: alleen deze maand nog ‘Podium aan de Waal’

NIJMEGEN - Met uitzicht op de Waal genieten van theater of poëzie: voor Nijmeegse cultuurliefhebbers is de laatste maand ‘Podium aan de Waal’ ingegaan. Het betekent dat bezoekers nog vier zondagen naar voorstellingen kunnen kijken op de Waalkade, een initiatief van de Lindenberg en De Schoenfabriek in opdracht van de gemeente Nijmegen.