D66 wil compensatie voor uitkijktoren Sterrenberg: 'Begrip dat je niet aan een dood paard wilt trekken’

Laatste slag in strijd om herbouw van uitkijkto­ren Sterren­berg is begonnen

BEEK - De Stichting tot Behoud van Monument en Landschap zet het laatste wapen in om ervoor te zorgen dat de uitkijktoren op de Sterrenberg in Beek wordt herbouwd. De stichting hoopt schot in de gesprekken te krijgen door een handhavingsverzoek: de gemeente moet optreden omdat een aantal paden afgesloten is.

24 februari