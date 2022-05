Dag van Europa: erespeld voor Vrijheidsmuseum-directeur Wiel Lenders

‘Grootste steenfa­briek ter wereld’ liet Kekerdom bloeien

KEKERDOM - Ooit was er aan de Waal van Millingen tot Nijmegen een lang lint van steenfabrieken te vinden, nu worden ze alleen in Erlecom nog gebakken. Jan van Weeghel, zoon van een van de laatste bazen van Steenfabriek Kekerdom, schreef een boek over de historie van honderd jaar industrie in de Kekerdomse Ward, dat zaterdag werd gepresenteerd.

8 mei