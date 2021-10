Dakloze Tawan maakt video’s van zijn leven: ‘Hoe kom ik uit deze situatie?’

‘Being homeless in the Netherlands sucks.’ Tawan (zijn achternaam is bij de redactie bekend, MS*) schrijft het bij zijn populairste video op de app TikTok. Beelden van zijn tent, een zonsondergang, het Waalstrand en de Waalbrug, verrijkt met een melancholisch muziekje leveren hem 1,7 miljoen kijkers en 3550 reacties op. Zijn volgers leven mee. ‘Hou vol’, ‘sterkte’ en ‘moet ik je iets te eten of drinken brengen’, reageren ze.