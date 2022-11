Dancefestival Herfstdrift veroorzaakt stroom aan klachten: ‘Hoorde alleen maar bonke-bonke-bonk’

Wethouder na afblazen torenflat: ‘Rest centrum­plan Malden gaat gewoon door’

MALDEN - Er is niets dat erop wijst dat er meer bouwplannen in het Maldense dorpshart worden afgeblazen. Dat zegt de Heumense wethouder Vincent Arts na het nieuws dat een appartementengebouw van negen hoog en met 175 woningen aan de Ericastraat in Malden niet wordt gebouwd.

24 november