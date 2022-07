Dar waarschuwt: mogelijk minder afvalinzameling in regio Nijmegen deze zomer, ondanks kantoorpersoneel op de wagen

De waarschuwing geldt voor het gehele gebied waar Dar actief is. De oorzaak is een tekort aan personeel bij het bedrijf. Dar spreekt zelf van een ‘personele uitdaging, waar het bedrijf naar eigen zeggen al langer mee kampt.

Dankzij de inzet van uitzendbureau Olympia en wervingscampagnes kreeg Dar het probleem tot nu toe onder de duim. Ook omdat kantoorpersoneel soms in werd gezet. maar nu de zomervakantie is aangebroken kan de situatie onhoudbaar worden.

Dar heeft in de derde week van juli al veel extra werk door de Vierdaagse en de bijbehorende feesten in Nijmegen.

Week van tevoren bekend

De reinigingsdienst zal op de eigen website en via sociale media telkens een week van tevoren laten weten of het afval mogelijk op een andere dag of helemaal niet wordt opgehaald. Het bedrijf raadt ook aan om zelf de online afvalkalender in de gaten te houden.