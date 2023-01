‘De bever blijkt een rivaal te zijn waar we niet mee om kunnen gaan’

Proppers met muntjes voor gratis bier en shots, Nijmeegse horeca is het zat: ‘Zijn niet op Mallorca’

NIJMEGEN - Kroegpersoneel dat muntjes voor een gratis glas bier of shotje uitdeelt aan jong stappubliek: Nijmeegse horecaondernemers in het centrum hebben schoon genoeg van deze acties. In een brandbrief pleiten ze daarom voor een verbod op proppen.

29 december