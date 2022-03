De dikke driehoek valt om de haverklap aan

Wielrenner loopt hoofdwond op na knal door achterruit van een auto in Groesbeek

GROESBEEK - Bij een aanrijding op de Grafwegen in Groesbeek is een wielrenner door de achterruit van een auto geknald. De wielrenner raakte daarbij gewond aan zijn gezicht en is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.

