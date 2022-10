De eik van Amelisweerd is Boom van het Jaar, de Koortsboom goede tweede: ‘Wij trekken de champagne los’

OVERASSELT - Eerste worden was geen haalbare kaart, maar de tweede plaats in de verkiezing tot Boom van het Jaar is de Koortsboom in Overasselt niet ontgaan.

De boom die volgens de overlevering zieken kan genezen kreeg 1374 van de in totaal bijna 44.000 stemmen. Goed voor een tweede plek.

De Markiezeneik op landgoed Amelisweerd in Bunnik won met een recordaantal van 36.693 stemmen. De eik is ruim 200 jaar oud en staat symbool voor de ongeveer 800 bomen op landgoed Amelisweerd die met kap worden bedreigd. Ze moeten plaatsmaken voor de verbreding van de snelweg A27. Tegen de kap bestaat al jaren veel verzet.

Flyers op elk tafeltje

Vanwege het grote aantal verwachte steunstemmen voor de eik begonnen Hennie en Rinie van Hout en hun zoon Rick een tegenoffensief voor de Koortsboom op 300 meter van hun restaurant St. Walrick. De plek waar de koortsboom staat is een bedevaartsoord. Volgens overlevering is het daartoe al in 777 aangewezen door Karel de Grote. Een boom met een verhaal dus.

Quote Hij had eigenlijk eerste moeten worden maar dit is tóch mooi Rinie van Hout

Als een eerste plaats er niet inzat moest ‘hun boom’ hoe dan ook tweede worden, vonden ze. Ze maakten flyers die op elk tafeltje kwamen te liggen.

Monumentale vleugelnoot

Even leek de strijd met de Philipsboom in Eindhoven nog niet gestreden maar die boom werd uiteindelijk zevende. Derde werd een monumentale vleugelnoot in Hoofddorp met 971 stemmen.

,,Wij gaan de champagne lostrekken", zegt Rinie van Hout. ,,Grandioos", noemt ze het nieuws. ,,Hij had eigenlijk eerste moeten worden maar dit is tóch mooi.”

De winnende Markiezeneik in Amelisweerd wordt de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing Tree of the Year die in februari 2023 wordt gehouden.