De ene bij is de andere niet: hoe verschillende soorten bijen strijden om het stuifmeel in de stad

Het is koud, nat en ze kregen een klap, toch gaat het goed met de Nijmeegse bijen op Wereld Bijendag

NIJMEGEN - De wereld viert donderdag Wereld Bijendag. In Nijmegen zit stadsimkerij Bijmegen. In de stad gaat het best goed met de bij, merkt imker Joost Clevis. Al was er deze winter een verlies te verwerken.

20 mei