De fontein op Takenhofplein is al drie jaar buiten gebruik: wat moet er met de rotonde gebeuren?

Column Marcel Rözer ‘Je moet je gewoon niet zo druk maken’

Op een bankje zaten twee mensen in wat leek op een moeilijk gesprek. Wij naderden hen over het bospad en konden niet anders dan vlak langs het duo. Een man werd zichtbaar, tussen de 50 en de 60, zijn haardos was her en der aan het verdwijnen. Hij zat licht voorovergebogen, mismoedig is hier het woord.

6 april