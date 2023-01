De gemeentewerf of een parkeerplaats: overal een eigen kerstbomenkerkhof

NIJMEGEN - Bij de milieustraat van afvalverwerker Dar aan de Industrieweg in Nijmegen is het deze week een kerstbomenkerkhof. Toch zijn daar niet de afgedankte feestbomen van alle regiogemeenten terecht gekomen, maar alleen die van Nijmegen en Druten.

Iedere gemeente heeft z’n eigen manier om van de kerstbomen af te komen. Inwoners van de hele regio kunnen ze naar hun eigen milieustraat brengen, maar dat geeft natuurlijk veel gedoe met naalden in de auto. Daarom hebben de meeste gemeenten meer klantvriendelijke oplossingen.

,,In Nijmegen en Druten halen we de kerstbomen ook aan huis op, van 9 tot en met 13 januari”, vertelt een woordvoerder van Dar. ,,De bomen worden ingezameld met het gft-afval of in een aparte route. In de gemeenten Berg en Dal en Heumen kunnen bewoners de kerstboom naar verschillende inleverpunten brengen.”

Composteren in Haps het goedkoopst

In Berg en Dal zijn dat meteen tientallen grasweitjes en parkeerplaatsen per dorp, waar ze gedumpt konden worden. Afgelopen zaterdag was de grote inzameldag, net zoals in Heumen. Daar waren zes inzamelpunten. ,,Bij ons in Heumen worden ze naar Den Ouden in Haps afgevoerd om verkleind en gecomposteerd te worden”, volgens een woordvoerder van die gemeente. ,,Wij versnipperen en verbranden dus niet. In Haps is het het goedkoopst in de regio.”

Ook in West Maas en Waal had elk dorp één inleverpunt. In Beuningen en Wijchen moeten de inwoners hun kerstboom zelf klein maken en in de gft-container zien te wurmen.

Volledig scherm Kerstboomverbranding op het scoutingterrein van Don Bosco in Mook, afgelopen weekeinde. © Bert Beelen

Versiering en verlichting eruit

Voor alle gemeenten geldt dat de kerstbomen samen met het overige gft-afval gecomposteerd worden. Uiteraard moeten bewoners er dan wel voor zorgen voor dat alle versiering en verlichting uit de boom is. Ook de plastic pot is taboe.

Alleen in de gemeente Mook en Middelaar is nog steeds elk jaar een ouderwetse kerstboomverbranding. Andere gemeenten hebben die traditie uit milieuoverwegingen al jaren geleden afgeschaft. In Mook was het zaterdag als vanouds een gezinsuitje naar het terrein van Scouting Don Bosco, aan de rand van de Mookerhei.

