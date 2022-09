De Gestapo kwam al ver voor de oorlog de grens over, ook in Nijmegen

Man ernstig gewond na heftig ‘gewelds­mis­drijf’ in Nijmegen-cen­trum: politie hoopt op getuigen

NIJMEGEN - Een flink geweldsincident. Een man die met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis is vervoerd. En een getuigenoproep van de politie. Dat er iets heftigs is gebeurd in de Nijmeegse Molenstraat zaterdagochtend is duidelijk. Maar voorlopig overheersen de vragen.

