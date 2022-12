De hoogste bergtoppen en diepste oceanen komen heel dichtbij met virtual reality bij filmtheater LUX

NIJMEGEN - Oog in oog staan met een dinosaurus, de majestueuze bergtoppen van de Himalaya of de zeedieren in de diepte van de oceaan. De virtual reality filmtechniek brengt de beleving heel dichtbij. LUX is het eerste filmtheater ter wereld dat VR-films in de vaste programmering heeft.

Vanaf 22 december is het programma Journeys beyond belief te zien. De films brengen kijkers naar werelden die de verbeelding te boven gaan. De VR-films worden vertoond in een bioscoopzaal zodat mensen het samen kunnen beleven. Er zijn ook individuele VR-installaties. In totaal presenteert LUX zes korte films. In maart wordt het programma vernieuwd.

Nieuwe vorm van presenteren

Het Nijmeegse filmtheater presenteert deze artistieke VR-producties in samenwerking met distributeur Cassette. Ook de filmhuizen van Rotterdam en Haarlem vertonen ze. ,,We zijn heel benieuwd hoe ons publiek deze innovatieve programmavorm gaat ervaren”, zegt LUX-directeur Pien Houthoff. ,,Tot nu toe is VR niet in de setting van een filmzaal gepresenteerd.”

Volledig scherm Biolum beeld © LUX

Bij virtual reality draagt de kijker een grote bril waarin een beeldscherm zit. Het publiek ziet niet alleen diepte, maar kan ook om zich heen zien. Koptelefoon erbij en de geprojecteerde wereld is nét echt. Met de VR-techniek kun je virtueel overal naartoe reizen.

Visueel spektakel, bijzondere locaties

De films die LUX deze winter laat zien, bieden allemaal visueel spektakel en bijzondere locaties. In Everest reist de kijker met sherpa Tenji naar de top van de Mount Everest. Strands of Mind verkent het leven op niveaus buiten menselijke waarneming. Genesis gaat over de miljarden jaren evolutie, daarin sta je oog in oog met dinosaurussen. De mysterieuze diepte van de oceaan komt aan bod in Biolum. In Dream Builders worden gebouwen gerealiseerd die nooit gebouwd zijn en The Miracle Basket is een verhaal over de toekomst van de planeet

Bekijk hieronder enkele trailers van VR-films

Volledig scherm Beeld uit Everest © LUX Nijmegen

