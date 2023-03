De Hooligan is terug: politie pleit voor verbod op uit-fans • Zwangere Dionne (36) omgebracht door haar vriend

ZWANGERE DIONNE (36) WILDE ALLEEN VERDER, MAAR WERD TOEN VERMOORD | De zwangere Dionne van Haren (36) wordt op zondag 4 december 2022 van het leven beroofd. Haar vriend draait die avond helemaal door. Hoe kon het zo gruwelijk misgaan in het flatje in Huissen? Een reconstructie op basis van bronnen rond het onderzoek.

GEMEENTE WIL EEN WOONWIJK BOUWEN, MAAR DIT BEDRIJF WIL DAAR NIET VOOR WIJKEN | De Meteoor is voorlopig niet van plan te vertrekken uit Rheden. De gemeente Rheden wil graag dat de betonfabriek plaatsmaakt voor een nieuwe woonwijk. Unit directeur Alfred Heij van De Meteoor noemt dat een ‘proefballon’.

DE BBBiZARRE WEEK VAN ‘DE MOEDER VAN’: ‘CAROLINE IS OP TV NIET ANDERS DAN THUIS’ | Zelf was ze acht jaar wethouder voor het CDA in Deventer, nu kijkt ze met verbazing en trots hoe haar dochter als een orkaan door de gevestigde politieke orde raast. Nuala van der Plas (84) stond deze week figuurlijk én letterlijk naast haar dochter. ,,Caroline”, zegt ze met haar Ierse rollende ‘r’, ,,is op tv niet anders dan thuis. Bij haar is het altijd ‘what you see is what you get’.

VAN WITWASSEN, TOT AANRANDING EN HANDEL IN BEDROVEN VLEES: DIT IS ‘HORRORFOKKER’ JAN P. | Jan P. stond al bekend als de horrorfokker, vanwege de ‘illegale puppyfabriek’ met zeker vijfhonderd honden die hij op zijn terrein had. P. is eerder ook veroordeeld voor aanranding en witwassen, en heeft daarnaast nog altijd een illegale handel in bedorven vlees, terwijl niemand ingrijpt. Dat blijkt uit onderzoek van deze site. ,,Hij heeft overal schijt aan en komt er ook nog mee weg.”

TIENTALLEN UITVAARTEN STAAN OPENBAAR OP YOUTUBE: ‘VERBAASD DAT IEDEREEN ZE KAN BEKIJKEN | Tientallen uitvaarten van overledenen zijn van begin tot eind op YouTube te bekijken. Opnames, die mensen tonen in verdrietige omstandigheden, rond de baar met een al dan niet geopende kist van hun dierbare. Wat velen niet weten, is dat deze livestreams vaak voor altijd zichtbaar blijven.„Dit wisten we echt niet.”

KRRAAAUW! IEDERE MORGEN OM HALF VIJF GAAT HIER DE ‘ROEKENWEKKER’: BUURT KLAAR MET OVERLASTGEVENDE VOGEL | Erik Elderson en Krista Nellestijn hoeven nooit de wekker te zetten. Om half vijf in de ochtend zijn er de roeken. Die krassen iedereen aan de Leigraaf en omringende straten wakker. ,,En dan gaan ze de hele dag zo door”, zegt Elderson. ,,Tot na zonsondergang.” Het stuk Druten-Zuid waar hij en zijn partner Krista wonen, lijdt onder een roekenplaag.

‘UBER PAAIDE NEELIE KROES MET DURENDE ETENTJES VOOR ILLEGALE LOBBY IN NEDERLAND’ | De top van Uber deed er alles aan om Neelie Kroes te paaien voor illegaal lobbywerk. De voormalig Eurocommissaris voerde geheime gesprekken in dure hotels op kosten van het taxibedrijf, terwijl Kroes dat officieel door Brussel was verboden.Dat onthult de voormalige managementassistente van Uber in een interview met NRC.

DE ADDERTJES ONDER HET GRAS VAN DE VASTGELOPEN GELREDOME-DEAL VOOR VITESSE | De ene dag lijkt de zaak zo goed als rond, een etmaal later worden de onderhandelingen over het gebruik van GelreDome door Vitesse na 30 september plots gestaakt en zit de kwestie opeens muurvast. Terwijl de tijdsdruk alleen maar oploopt. Wat is het probleem?

MARIEKE ELSINGA VOND DE UITKNOP: ‘NIET ALLEEN VOOR MEZELF, OOK VOOR HET KIND IN MIJN BUIK | Radiomaker en presentatrice Marieke Elsinga (36) beviel vier maanden geleden van zoon Jip. Vriend Sander was meteen verliefd op hem, Marieke moet wennen. Een gesprek over nieuw ouderschap, dapper doorzetten voor werk en terugkomen na een bijna-burnout. ‘Jip maakt mijn dagen mindfuller,’ vertelt ze in dit interview met weekendmagazine Mezza.

Volledig scherm Marieke Elsinga © Hilde Harshagen

JONGEMAN DIE INREED OP VOL TERRAS IN GENNEP VECHT CELSTRAF AAN | De jongeman die als 19-jarige onder invloed van lachgas in Gennep een vol terras opreed, vecht zijn gevangenisstraf aan. Zijn advocaat heeft in overleg besloten in hoger beroep te gaan.

PEPERMUNTJE BLIJKT XTC-PIL | Een 18-jarige jongen uit Halsteren is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door de politie, omdat hij xtc-pillen uitdeelde aan bezoekers van een café in Bergen op Zoom. Hij bood de pillen aan als ‘pepermuntjes’. De jongen bleek 55 pillen op zak te hebben.

DE HOOLIGAN IS TERUG: POLITIE BEREIKT GRENS EN PLEIT VOOR STRUCTUREEL VERBOD UIT-FANS | Het betaald voetbal zit ‘heel dicht’ tegen een algeheel verbod op uitpubliek bij wedstrijden aan. Dat stelt politievakbond NPB. De tijd die agenten kwijt zijn aan het voorkomen van rellen, kunnen ze niet besteden aan zaken die nu op de plank blijven liggen. ,,De politie staat ernstig onder druk en moet keuzes maken.”

GHB IN DE BAR? | Tijdens een bedrijfsuitje op de Korenmarkt voelen Dionne* (21) en Lisa* (23) zich zaterdagavond plotseling niet goed. Ze raken allebei buiten bewustzijn. ,,Iemand heeft GHB in ons drankje gedaan”, melden ze bij de politie.

WEER PROTESTEN IN FRANKRIJK | In verschillende steden en dorpen in Frankrijk zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan uit onvrede over de pensioenhervormingen die de regering wil doorvoeren. Op sommige plekken is de sfeer gespannen, melden Franse media.

ROHAN IS EEN HIT OP TIKTOK | Hij exposeerde in Japan en kreeg een Special Media Award voor mediamakers met een beperking. Rohan van der Horst (26) timmert flink aan de weg met zijn tekeningen én als TikTokker met meer dan 20.000 volgers.

