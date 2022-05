De impact van bekladde graven op Jonkerbos: ‘Dit doet pijn omdat mijn beste vriend hier ligt’

Hij voelt zich in zijn hart geraakt door de bekladdingen. ‘Waarom?’, is de vraag die al een week door zijn hoofd spookt. ,,Waarom zou je zoiets doen? Wat schiet je ermee op?”

Oekraïners in shock om bekladdingen in Nijmegen: ‘Dit is actie om ons in slecht daglicht te zetten’

De as van zijn beste vriend Berry Green heeft hij twaalf jaar geleden uitgestrooid op het kerkhof, naast het graf van Greens vader Leonard. Hij kwam om in de Tweede Wereldoorlog.

De begraafplaats was vorige week het doelwit van vandalen. 52 graven en de entree werden beklad met teksten als ‘Fuck Putin’ en ‘Fuck Russia’, met hakenkruizen en Oekraïense vlaggen. Niet zeker is of óók het graf van Green beklad is: de begraafplaats was na het vandalisme twee dagen niet toegankelijk en daarna in ere hersteld.