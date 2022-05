De jeugdkelder is open en hij heet... The Basement

Kwestie van Dirk Rebellie in de Hazenkamp: ‘De burger wordt niet serieus genomen’

In de Dromedarisstraat snoeit een man zijn struiken in de voortuin. Hij knoopt een praatje aan met een buurvrouw over het weer, een postbode wordt vriendelijk begroet. Achter hem wandelt een groepje studenten van het naastgelegen roc over straat.

16 mei