De Kwestie van Dirk: perspectief rondom vuurwerkdiscussie Vierdaagse is zoek

Wijchen maakt geen bezwaar tegen meer evenemen­ten Groene Heuvels en kijkt het drie jaar aan

De Wijchense wethouder Geert Gerrits vindt het ‘niet logisch’ bezwaar te maken tegen de plannen voor meer evenementen in de Groene Heuvels. Hij maakte aparte afspraken met Beuningen en Leisurelands over minder overlast. Nu kijken of het werkt.