De Lindenberg eert anonieme kunstenaars die graffiti op de muur spuiten

,,Laten we dit keer van de nood een deugd maken en de graffitikunst omarmen. Het is natuurlijk ook een kunstuiting”, zegt zij erover.



Toch was het cultureel centrum in eerste instantie niet blij met de graffiti. ,,Het gebeurt regelmatig dat er graffiti op onze muren wordt gespoten. Vooral in de tweede lockdown was het vaak raak. Jongeren hadden weinig te doen, dus haalden ze hier hun plezier uit. We staan daar zeker niet om te juichen. Het is toch telkens een flinke kostenpost.”