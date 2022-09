De Maasmarkt van Overasselt wordt een jaarlijks fenomeen

Meer dan 1500 mensen bezochten in 2021 de markt, die ook toen gehouden werd op een veld bij culturele horecagelegenheid De Veldschuur. ,,En toen stopten we met tellen”, zegt mede-organisator Marna van Dartel.



,,Er kwam veel volk uit het dorp, maar ook veel mensen die gewoon over de dijk fietsten en een kijkje kwamen nemen. Het was een stralende dag. We hopen dat het weer zondag meevalt.”