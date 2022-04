De menselijkere Belastingdienst: steunpunt moet hulp bieden aan wie verdwaalt in het belastingdoolhof

NIJMEGEN - Wie dreigt te verzuipen in papierwerk en regeltjes rondom de belastingaangifte of het aanvragen van toeslagen, kan in Nijmegen hulp krijgen. Bij het steunpunt in de Stadswinkel helpen medewerkers van de Belastingdienst hulpeloze burgers. ,,We willen de menselijke maat terugbrengen.”