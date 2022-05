De Nieuwe Winkel wint als enige twee Restaurant Awards, chef-kok Van der Staak hoopt anderen te inspireren

Driesterrenzaak (Michelin-sterren welteverstaan) De Librije in Zwolle verlengt haar abonnement op de titel Beste Restaurant van Nederland. Deze prijs is al sinds 2015 in handen van Jonnie en Thérèse Boer. De Kas uit Amsterdam was de laatste vier jaar soeverein in de categorie Beste Biologisch Restaurant, maar die hegemonie is nu doorbroken.

De winnaars van de Restaurant Awards 2022 op een rij:

Beste Restaurant van Nederland: De Librije (3 Michelinsterren) in Zwolle

Beste Fromager van Nederland: Fred (2 Michelinsterren) in Rotterdam

Beste Aziatische Restaurant van Nederland: O&O (1 Michelinster) in Sint Willebrord

Beste Italiaanse Restaurant van Nederland: Toscanini in Amsterdam

Beste Nieuwkomer van Nederland: Pikaar in Hilvarenbeek

Beste Biologische Restaurant van Nederland: De Nieuwe Winkel (1 Michelinster) in Nijmegen

Beste Groente Restaurant van Nederland: De Nieuwe Winkel (1 Michelinster) in Nijmegen

Meest Romantische Restaurant van Nederland: Brut172 (2 Michelinsterren) in Reijmerstok

Beste Wijn Restaurant van Nederland: Zarzo (1 Michelinster) in Eindhoven

Beste Vis Restaurant van Nederland: De Kromme Watergang (2 Michelinsterren) in Hoofdplaat

Beste Vlees Restaurant van Nederland: CEO Baas van het Vlees in Rotterdam

Beste Prijs/kwaliteit Restaurant van Nederland: IDRW in Rotterdam