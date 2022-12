De Slenk is Dorpshuis van het jaar 2022: ‘De Horst mag blij zijn met zo’n dorpshuis in haar midden’

ARNHEM - Zaterdagmiddag is tijdens de finale in het Provinciehuis in Arnhem dorpshuis De Slenk in De Horst (Groesbeek) uitgeroepen tot Dorpshuis van het jaar 2022. Uit handen van gedeputeerde Peter van ’t Hoog ontving het bestuur van De Slenk een fraaie beker en de felbegeerde cheques van 2500 euro.

Vanuit Groesbeek waren bestuur, vrijwilligers , wijkraad , Wethouder Irma van de Scheur en Prins Sjon d’n 11 van Net Aecht en mensen die De Slenk een warm hart toedragen in totaal met 45 personen met de bus naar Arnhem gegaan.

De volgende Dorpshuizen waren genomineerd: Steenderen, Duistervoorde, Varseveld, Loil en De Horst in Groesbeek. In alle categorieën bleek De Slenk eerste te zijn geworden, op zich een unieke prestatie. Eerder was in het TV-programma van Omroep Gelderland te zien dat de beheerders De Slenk overtuigend op de eerste plaats wisten te zetten.

Ook wist de Slenk de harten thuis te veroveren en de meeste publieksstemmen van de genomineerde wisten te behalen. Ook de jury gaf De Slenk de hoogste score en waren onder de indruk van de toewijding in De Slenk.

Uit iedere ruimte van het dorpshuis spatte veel enthousiasme en levendigheid uit aldus de jury. Angela Krüger heeft alle genomineerde dorpshuizen bezocht en sprak met bezoekers en beheerders en bewoners over hoe belangrijk het Dorpshuis wel voor hen is.

Ook is de toegankelijkheidsexpert Jan Troost bij elk dorpshuis geweest om vast te stellen in hoeverre mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. De Slenk kwam in alle drie de categorieën als duidelijke winnaar uit de bus.

Elma Burg, de beheerder van De Slenk, was blij verrast en liet weten: ,,Nu weet iedereen wat en waar De Slenk is.” Samen met alle busgangers werd er gegeten in de zaal van Wijngaard De Plack waar het een groot feest werd. Ook wethouder Irma van de Scheur feliciteerde allen met het unieke behaalde succes. ,,De Horst mag blij zijn met zo’n dorpshuis in haar midden", besloot van de Scheur.

